Colombia: Petro desconoce la soberanía de Perú en isla

“Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, aseguró Petro, al leer la declaración del Estado colombiano respecto al conflicto limítrofe.

El mandatario colombiano sostuvo que las islas que se han formado dentro del cauce del río Amazonas no han sido asignadas a ninguno de los dos países, puesto que eso debía acordarse conforme quedó acordado en el tratado limítrofe binacional, de manera que calificó como un acto "unilateral" la decisión de Perú de asignarse ese territorio como propio.

Sin embargo, Petro anunció que su país estaba listo para asistir el 11 y 12 de septiembre a Lima a la reunión donde se discutirá este tema, en el marco de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo Peruana (Comperif).

Colombia "recibe con beneplácito la invitación del gobierno del Perú para participar" en la reunión, manifestó el mandatario, al tiempo que reafirmó el "compromiso" de su país "con la integración regional, la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución".

Petro junto a la cúpula militar trasladó hoy a Leticia la celebración del día en el que se celebra la batalla que puso fin a la conquista española y considerado también el día del Ejército colombiano, lo que fue interpretado como un acto de soberanía. (Ansa).