Colombia: Petro desestima propuesta de paz del ELN

El presidente, Gustavo Petro, acusó al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) de destruir "a sangre y fuego" el acuerdo de paz que su gobierno adelantaba con esa organización, que hoy le propuso al Ejecutivo entrante un "acuerdo nacional" para pacificar el país, respaldado por una constituyente.

"Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos. Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito", afirmó Petro, en un mensaje en redes sociales.

Para el mandatario no es posible adelantar negociaciones de paz sin abandonar primero las economías ilícitas y el reclutamiento de niños.

El grupo guerrillero le planteó a las "fuerzas políticas y sociales" del país "construir un acuerdo nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de 7 décadas", que conduzca a la nación a edificar su "futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías". (ANSA).