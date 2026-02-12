Colombia: Petro desiste de ir a conferencia en Múnich

"He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática", puntualizó el mandatario, desde su cuenta de X.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el temporal deja a la fecha 18 personas muertas, cuatro heridas, 58.020 familias damnificadas, 10.346 viviendas averiadas y 3.991 destruidas en 96 municipios de 16 departamentos.

"No están y jamás los dejaremos solos!", agregó el Presidente, quien manifestó en un acto público en el departamento del Tolima (sur) que no estaba bien de salud "porque tengo la fiebre de Trump, me traje el frente frío del ártico, no otro frente sino el del ártico y de coletazo traje el del antártico. Tengo un cruce que ya me acabó con la garganta", apuntó. (ANSA).