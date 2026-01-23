Colombia: Petro destaca acercamientos con la Casa Blanca previo a su viaje

"Las conversaciones marchan bien", afirmó este viernes el presidente colombiano Gustavo Petro en su cuenta de X respecto de los acercamientos de su gobierno con Washington previos a su cita del próximo 3 de febrero con su par Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente hizo eco de esta manera a la llamada telefónica de trabajo que sostuvieron hoy su canciller Rosa Yolanda Villavicencio con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio

"En la llamada se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado", precisó el Ministerio de Exteriores en un mensaje en X

Detalló que en la conversación se discutieron los temas que tratarán Petro y Trump en la reunión que incluyen "la lucha contra el crimen organizado transnacional especialmente en frontera los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica"

El encuentro Petro-Trump se planteó luego de que ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica de 55 minutos el pasado 7 de enero en medio de las tensiones políticas entre ambos países y de la decisión de Washington de adelantar un operativo militar en Caracas para detener a Nicolás Maduro

