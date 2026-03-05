Colombia: Petro disfrazado de actor junto a Cuba Gooding Jr.

El presidente, Gustavo Petro, se convirtió hoy en objeto de críticas y burlas, luego de que circulara una fotografía vestido con uniforme militar del siglo XIX, junto al cuestionado actor estadounidense Cuba Gooding Jr., en el rodaje de la película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla.

"Petro actuando en la película que ordenó rodar y que nos costó casi 15 mil millones de pesos. Es un enfermo narcisista.

Mientras la gente muere por falta de medicamentos, él ordena hacer una película de 4 millones de dólares", aseguró la senadora derechista y de oposición, María Fernanda Cabal.

La cinta habría costado unos 4 millones de dólares y buscaría retratar a uno de los próceres de la independencia de España en el siglo XIX. Varias de las críticas apuntan al gasto por la cinta cuando el país atraviesa un periodo de crisis en el presupuesto nacional y el intento del gobierno de obtener recursos, para sufragar los gastos del Estado.

Lo llamativo es que, al parecer, según la versión de varios medios de prensa local, Petro aparece en la película, de allí el uniforme a la usanza de la época con chaquetilla bordada y botas, como figuran los próceres en las ilustraciones de la Independencia.

"¨No había actores en Colombia, no había uno que hablara español y conociera de nuestra historia? ¨Qué dirán los actores colombianos al ver que su presidente le da trabajo a un agresor sexual para una película colombiana?", agregó Cabal, en referencia a Cuba Gooding Jr., señalado y envuelto en escándalo y acusaciones por agresiones sexuales a mujeres. (ANSA).