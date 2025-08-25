Colombia: Petro, EEUU y Europa son traficantes

“Miembros de una familia muy importante de Colombia tienen relación con la junta y un político liberal vota en sus reuniones”, afirmó Petro, al descartar que quien maneja el "tráfico de cocaína por Venezuela" no es el "Cártel de los Soles", considerado como "un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro", de acuerdo a la descripción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Petro aseguró que la versión estadounidense del "Cártel de los Soles" solo "es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak y solo sirve para invadir países".

El mandatario sostuvo que quien "controla la mayor cantidad de cocaína vendida en Colombia" son los grupos disidentes de las extintas FARC y una supuesta organización llamada por él como "el Cártel de narcofiscales", del que no dio información.

Detalló que esas organizaciones transportan alijos a través de "sumergibles y lanchas rápidas por Colombia y en aeronaves desde el Apure por Venezuela".

Además, los acusó de "comprar" a "funcionarios públicos civiles oficiales o de oposición y uniformados en Venezuela, pero también muchos más en Colombia, Panamá y Ecuador".

“Las autoridades de Colombia, Ecuador y Venezuela han logrado capturar grandes capos albaneses e italianos que son parte de la junta mundial del narcotráfico, que privilegia Europa en su destino y destruye el gobierno de Haití”, afirmó.

(ANSA).