Colombia: Petro garantiza protección de jueza de caso Uribe

“Es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, afirmó el mandatario en un mensaje en sus redes sociales.

Herida se convirtió este lunes en objeto de críticas por parte de sectores de derecha que calificaron su decisión de estar motivada por sentimientos de oposición a Uribe, pese a las advertencias de la togada que al inicio de la lectura del fallo advirtió que la decisión no dejaba ganadores ni perdedores, sino una determinación basada en derecho.

“El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder, la justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas”, advirtió Hereda, quien señaló que “la justicia está al servicio del pueblo colombiano” y no puede ser entendida como “una revancha”.

Los jueces penales del circuito con función de conocimiento de Bogotá reclamaron este lunes “solidaridad con nuestra compañera” e hicieron un “llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado Social de Derecho”.

Mientras que la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) recordó que la independencia y la autonomía de la justicia son fundamentales para el desarrollo de la leyes. (ANSA).