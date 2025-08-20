Colombia: Petro insiste con que hay un plan para asesinarlo

“Buena parte de la cocaína que se vende en el occidente y se lleva en sumergibles, y del centro del país que sale por los aeropuertos, y de los llanos y del Catatumbo que sale por el norte guajiro y Venezuela, pertenece a este grupo poderoso del narco”, argumentó.

“Decenas de toneladas de este grupo han caído en manos de las autoridades de Colombia y Venezuela. Por eso han ordenado mi asesinato”, añadió el presidente colombiano.

La afirmación la hizo en un largo mensaje en su cuenta de X, al referirse a la versión deslizada en la víspera por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) que señaló que en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe estarían involucrados negociantes de esmeraldas, al negar que esa organización estaría vinculada al magnicidio.

En ese sentido, Petro afirmó que “la campaña de la derecha, tratando de ubicar la autoría del asesinato en el gobierno, nace del intento de la junta del narco de evitar la investigación sobre ella misma”. (ANSA).