Colombia: Petro insiste en glifosato contra cultivos ilícitos

"Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon continúan con la práctica de usar la población contra la fuerza pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos fuerte en Argelia al programa de fumigación con glifosato", afirmó el mandatario desde su cuenta de X.

Desde septiembre pasado, Petro ha deslizado la posibilidad de volver a las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, con el Cauca (suroeste) como eje de esa iniciativa, contradiciendo su postura al inicio del gobierno y en campaña cuando negó que en su mandato se acudiría a ese químico como parte de la lucha antidrogas.

El glifosato se usó en el país hasta 2015 para fumigar cultivos ilícitos, pero se suspendió por una demanda interpuesta por Ecuador en áreas de frontera, sumado a los potenciales riesgos para la salud humana y el medioambiente, por orden de los altos tribunales.

En su mensaje de hoy, Petro criticó la escalada militar de los disidentes del Estado Mayor Central (EMC), que el martes atacaron durante varias horas un puesto de policía en el municipio de Buenos Aires que fue repelido por los uniformados, así como el paro armado de 72 horas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del que dijo tuvo más eco en la prensa que en la realidad. (ANSA).