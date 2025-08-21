Colombia: Petro insiste en negocios turbios tras magnicidio

“Es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas, pero lo dejo porque no es mi papel. La única manera de sobrevivir en Colombia es saber quién puede matarte antes de que te maten”, afirmó el mandatario, durante su intervención en un conversatorio de la Rama Judicial en Bogotá.

El mandatario sostiene que algunas de las personas dedicadas a la compra y venta de esmeraldas tienen supuestos vínculos con un grupo mafioso que él denomina "junta del narcotráfico" que opera desde Dubai.

La versión de las esmeraldas y el magnicidio la deslizó el lunes el jefe del grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional), Eliécer Erlington Chamorro "Antonio García", quien dijo en un artículo suyo en un medio informativo rebelde que "la información que circula es que el papá de Miguel Uribe Turbay, por sus vínculos y acciones non sanctas, con o contra algunos esmeralderos terminó colocando en grave riesgo a su hijo".

Las autoridades han planteado que la principal hipótesis del magnicidio es que fue ordenada por las disidencias de la Segunda Marquetalia. Hasta el momento, la justicia arrestó e inculpó a seis sospechosos, entre ellos al menor de edad que le disparó al congresista. (ANSA).