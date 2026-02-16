Colombia: Petro insta a los trabajadores a protestar por suspensión de salario mínimo

Para este lunes está citada la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, compuesta por sindicatos y empresarios para discutir el tema, mientras que Petro anunció que pedirá al Consejo de Estado una aclaración de la suspensión.

"Mañana estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos. Pediremos una aclaración y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente para defender el salario vital", señaló el mandatario en una alocución televisada.

Petro sostuvo que en estos momentos se requiere de "la fuerza del pueblo trabajador" y afirmó que la movilización "ahora se volverá mucho más permanente, dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente trabajadora de Colombia".

El jefe de Estado dijo que espera que la reunión de la Comisión de Concertación, donde suele discutirse el alza del salario mínimo que reciben unos 2,5 millones de trabajadores, sea un espacio para un "diálogo" sobre temas económicos como el papel de la Junta del Banco de la República y su reciente alza de la tasa de interés, así como la revaluación del peso colombiano frente al dólar. (ANSA).