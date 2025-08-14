Colombia: Petro lamenta lenguaje feroz en sepelio de senador

“Ayer sonó como palabras, en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz, las palabras de la venganza”, afirmó Petro, durante un acto de entrega de tierras a campesinos en el departamento de Boyacá (centro).

“No podemos revivir al senador Uribe Turbay, quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post mortem de los tales homenajes en donde se busca es que los colombianos se maten entre sí y vuelva la sangre entre colombianos, a regar los campos y las calles como si ya hace 70 años no se hubieran matado liberales y conservadores solo por la venganza desatada desde los medios de comunicación y desde las tribunas políticas”, disparó el jefe de Estado.

Sin mencionar nombres, los señalamientos de Petro parecieron estar dirigidos al expresidente Alvaro Uribe, que en la víspera insinuó que el mandatario fue el instigador de la muerte del congresista, sin pruebas que refrendaran sus insinuaciones y sin tener en cuenta las hipótesis de la justicia sobre los autores intelectuales y las capturas de seis personas sindicadas de ejecutar el crimen.

Petro aseguró que en su gobierno “no matamos, no presumimos, no llevamos a la juventud colombiana a la cárcel, no la miramos por encima del hombro y le tiramos gases y les destruimos sus ojos. No hablamos de muerte, no hablamos de venganza”. (ANSA).