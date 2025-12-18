Colombia: Petro lanza interrogante sobre labor de las tropas

"Llamaré a los mandos del Ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos".

Así lo manifestó Petro desde su cuenta de X, sin entrar en detalles, lo que pone un interrogante sobre el papel de las tropas en la ofensiva de los disidentes en ese municipio, quienes tuvieron siete horas para atacar el puesto de policía, que fue defendido por los uniformados y para bloquear las zonas de acceso al municipio con explosivos, lo que retrasó el ingreso para repeler el ataque.

Petro enfatizó que su gobierno no adelanta ningún tipo de negociación de paz con las disidencias del EMC, a las que reiteró su calificativo de grupo armado al servicio del narcotráfico y asesinos del pueblo. (ANSA).