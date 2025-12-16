Colombia: Petro lanza mensaje sobre reforma con Chile como excusa

"A Chile le faltó la decisión de cambiar la constitución de (Augusto) Pinochet por una progresista y hacer las reformas sociales. Es un fracaso y no una derrota de la que hay que aprender", escribió hoy en su cuenta de X el mandatario.

Petro insistió en los últimos meses en una reforma a la Carta Magna de Colombia, para lo cual ha sugerido que se elija una asamblea nacional constituyente, en medio de los fracasos en el Congreso que se ha negado a aprobar varias las reformas económicas y sociales presentadas por el Ejecutivo.

La más reciente de esas iniciativas reformistas era la reforma a la salud, con la que se buscaba cambiar el régimen sanitario actual, la cual se hundió hoy en el Senado, tras una votación 8 a 5.

En la víspera se supo que la Cancillería chilena envió nota de protesta a Colombia, a través de su Embajada en Santiago, en la que pedía respeto por la decisión de ese país en sus elecciones.

"El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi hijo de un nazi", dijo entre otras Petro, en una serie de mensajes en su cuenta de la red social X desde el domingo anterior, que originaron a la protesta del gobierno chileno. (ANSA).