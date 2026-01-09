Colombia: Petro le pide a Delcy Rodríguez hacer un frente común contra el narco

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este viernes que le pidió a la mandataria designada en Venezuela, Delcy Rodríguez, que unan sus esfuerzos para luchar contra el narcotráfico, en respuesta al llamado hecho por un jefe disidente local a otros grupos armados para hacer un frente común y repeler la agresión a la soberanía por parte de Estados Unidos.

"El narco debe ser desarmado y reducirlo. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus Estados.

Los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus Estados. He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo", manifestó Petro en X.

De ese modo se refirió a la difusión de un video en el que Néstor Gregorio Vera "Iván Mordisco", mandamás de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), le pide a los demás grupos armados ilegales del país dejar de lado sus guerras internas para oponerse a "la intervención imperialista" estadounidense.

Para Petro, la "alianza" que Vera le propone a los demás grupos disidentes y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) "no defiende a Venezuela, ni a Colombia, ni a América Latina", por el contrario, se convierte en "excusa de la invasión".

Vera propuso además una "cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América" para frenar las "intervención militares" extranjeras, una propuesta que fue calificada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de muestra de desespero, ante los recientes ataques de la fuerza pública al EMC.

El gobierno colombiano sostiene que invitó al país a Rodríguez, que aún no respondió, en el marco de su mediación con ese país y "con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación" de su vecino. (ANSA).