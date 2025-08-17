Colombia: Petro le pide a Uribe que deje de "sembrar odio"

“Deje de sembrar odio Uribe, su deber es, como condenado, no sembrar más rupturas de convivencia. Usted llamó al actual presidente de Colombia terrorista y sicario, y sus amigotes lo repiten en Estados Unidos, en verdadera actitud de sedición, yo le respondí protegiéndolo a usted y a su familia”, expresó Petro desde su cuenta de la red social X.

La respuesta del mandatario surgió tras las manifestaciones de Uribe difundidas por la Revista Semana en las que el exmandatario, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, deslizó sin pruebas que la administración de Petro está involucrada con el crimen de Miguel Uribe.

“El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno que se convertían en invitaciones por lo menos implícitas para que la delincuencia procediera como procedió contra nuestro mártir”, dijo Uribe en un video.

El miércoles anterior, durante el sepelio de Miguel Uribe, el expresidente dijo sin pruebas que el crimen del congresista se dio "con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República".

Varios sectores del país criticaron la manera como se ha utilizado con fines políticos el asesinato de Uribe, ejecutado por un grupo delincuencial, seis de cuyos integrantes están presos y que se cree fue ordenado por las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Petro en su mensaje de hoy a Uribe dijo que "defender posiciones y decir la verdad no es oprobio. No trate de silenciarme, ya lo intentó por décadas. Ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay le atentaron por razones políticas", afirmó.

“Diga la verdad y reconcíliese consigo mismo y con Colombia.

Acoja la política del amor y deseche el odio, le hace mal”, agregó el mandatario. (ANSA).