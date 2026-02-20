Colombia: Petro mantuvo incremento de salario mínimo en nuevo decreto

"Ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme; es el mismo que decretamos en diciembre del año 2025. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando", afirmó Petro.

El anuncio lo hizo el mandatario la noche del jueves ante miles de personas que abarrotaron la Plaza de Bolívar, centro del poder colombiano, quienes respondieron al llamado a las calles para manifestarse en contra de la decisión del Consejo de Estado de suspender el salario mínimo, mientras estudia una serie de demandas interpuestas por sectores de derecha y empresarios.

Petro firmó el decreto que mantuvo el salario mínimo ante la tribuna que lo escuchaba, al advertir que la decisión incluyó "los estudios técnicos y científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital".

Aseguró que la determinación obedeció al pedido hecho por el magistrado del Tribunal que suspendió el salario, al sostener que "metimos los estudios de salario relativo, metimos los estudios de productividad laboral y metimos los estudios de canasta mínima vital".

Esta semana, el gobierno adelantó una reunión con sindicatos y representantes de gremios empresariales para discutir el tema y al final se concluyó que lo mejor era mantener el salario fijado para este año, ante los traumatismos económicos de un cambio y las señales de inestabilidad en caso de hacerlo.

