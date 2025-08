Colombia: Petro niega versión de fiestas sexuales

“Dicen que en los videos hay de todo: travestis y demás.

¿Qué es esto? ¿Un intento burdo y horripilante de confundir fiesta con crimen, para que el crimen sea asumido como una simple fiesta? ¿Un intento profundamente ebrio de ocultar que comienza a cerrarse la enorme brecha de la impunidad de los peores crímenes cometidos contra la humanidad, en las últimas décadas en América?”.

Así se manifestó el jefe de Estado a la publicación hecha por la precandidata presidencial derechista y ex periodista Vicky Dávila en las que presuntamente Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez hablan de supuestas fiestas con mujeres y hasta travestis del entonces senador en un hotel, entre otras versiones.

El hijo mayor del presidente dijo que llevará el caso a los tribunales porque hay una serie de alteraciones en los mensajes de WhatsApp difundidos en redes sociales por Dávila y calificó lo ocurrido de un "intento de asesinato moral" contra su familia.

Vásquez, por su parte, aseguró en su cuenta de X que "los chats que han sido publicados en el día de hoy por Vicky Dávila, se encuentran en poder de la fiscalía desde el día uno".

"No hay videos amigos, solo uno que no contiene imágenes, sino palabras editadas. No hay travestis, ni "todo lo demás".

Desvergonzados, nostálgicos, de patriarcas oscuros, querían manipular las mentes", afirmó el mandatario. (ANSA).