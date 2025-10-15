Colombia.- Petro no acudirá a la Cumbre de las Américas por la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles que no acudirá a la Cumbre de las Américas de diciembre en República Dominicana, después de que este país decidiese no invitar a la cita a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Petro se suma así al desplante que también confirmó esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "El diálogo no comienza con exclusiones", ha alegado el mandatario colombiano, en alusión a una futura reunión que llega bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que está integrada también Estados Unidos.

Petro ha afirmado en redes sociales que ha propuesto a Washington una reunión con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en un formato similar al que ya existe con la Unión Europea y que se traducirá en noviembre en una cumbre de líderes en la localidad colombiana de Santa Marta.

"No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz", ha señalado Petro, crítico con la ola de ataques de fuerzas norteamericanas contra supuestas lanchas cargadas con drogas cerca de las costas venezolanas.

El Gobierno dominicano esgrimió para apartar a Venezuela, Cuba y Nicaragua que, en el actual contexto de "polarización política", había optado por "priorizar el éxito del encuentro" y que acudiese "el mayor número posible" de delegaciones. Apeló además al "interés de la mayoría de Estados que integran el mecanismo", si bien estos argumentos no han convencido ni a México ni a Colombia.