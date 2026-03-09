Colombia: petro no cree en el "Escudo de las Américas" de lucha antinarcóticos

"No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es de libre entender de la política, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear", afirmó el mandatario.

Lo hizo durante su intervención en la Sesión Anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se realiza en Viena (Austria), a donde llegó este lunes, y desde donde aseguró que la experiencia de su país en décadas de lucha contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y contra los cultivos de hoja de coca debería ser tenida en cuenta.

"Con la experiencia que tenemos, y aquí se ha construido una alianza con 75 inteligencias policiales en Europa, en Asia, y en todo el mundo con los Estados Unidos incluido, tenemos mayor capacidad de escudo contra la cocaína", agregó Petro.

El fin de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, citó a 12 presidentes de la región y excluyó a Colombia, México y Brasil, las naciones que tienen la mayor experiencia en la lucha antinarcóticos y la presencia de carteles de la droga, para anunciar la creación del "Escudo de las Américas", cuyo propósito será el de combatir al narcotráfico, mediante una alianza militar.

Petro destacó las 3300 toneladas de cocaína decomisadas en operaciones impulsadas por su gobierno "sin matar a nadie" e invitó a perseguir los capitales de los grandes jefes de las organizaciones criminales, que aseguró viven en "ciudades de lujo".

"No estamos capturando a sus jefes, porque para poderlos capturar tendríamos que ir al sistema financiero internacional y a las ciudades de lujo del planeta", afirmó al sostener que para detener "a los capos de capos" es necesaria una alianza global de autoridades y tomar decisiones políticas.

"Necesitamos decisión política: En vez de golpear a un campesino sin tierra, golpear al capo de capos", puntualizó.

