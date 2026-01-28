Colombia: Petro, "no queremos misiles sobre Latinoamérica"

(AMPLIADA) - BOGOTA, 28 GEN - El presidente colombiano, Gustavo Petro, amplió este miércoles en el escenario regional sus expresiones de rechazo a la detención de Nicolás Maduro e hizo un llamado a establecer un "pacto por la vida y la libertad en América" y a contener el arribo del fentanilo a Latinoamérica y el Caribe por considerarlo una nueva amenaza para la seguridad y estabilidad.

El mandatario colombiano enfatizó que será imborrable el bombardeo sobre Caracas, al reiterar que se atacó la "patria del Libertador" (por Simón Bolívar, NDR) y agregó que "no queremos misiles sobre Caracas ni sobre ningún país de América, ni al norte ni al sur".

Al hablar de Venezuela, Petro hizo referencia a su encuentro del próximo 3 de febrero con su par Donald Trump en la Casa Blanca, una reunión acordada a inicios de este mes y que podría contribuir a desescalar el clima de tensión política entre las dos naciones.

"Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad a ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la libertad y por la vida", afirmó el mandatario durante su intervención en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se lleva a cabo hoy en Panamá.

En su discurso, el mandatario volvió a referirse a la detención de Maduro, al sostener que no es su defensor y al pedir que sea juzgado o en su país o por un tribunal de las Américas.

"Yo no defiendo, como dice la prensa, a Maduro, digo que debe ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas", recalcó y añadió que una justicia regional podría servir como respuesta a la violencia y el narcotráfico.

"Si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir, porque la vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece", denunció.

Aseguró que el problema del narcotráfico no se reduce a la región, sino que es un asunto global, al asegurar que la cocaína que produce su país y que se compra en las fronteras de Ecuador o Venezuela es distribuida por mafias compuestas por albaneses, franceses, suecos, alemanes, españoles, norteamericanos, mexicanos, entre otros.

Frente a este escenario, reclamó un trabajo conjunto, que incluya la unión de las inteligencias y las autoridades de los países de la región, al advertir que la mayor amenaza para la región es el fentanilo.

"El fentanilo va contra la vida y, por lo tanto, tenemos que realizar una alianza total de inteligencias, de cerebros libres, pero intelectualmente altos, para lograr derrotar hoy uno de los peores enemigos de la vida en todas las Américas, comenzando por Estados Unidos, que ve perder entre 70.000 y 100.000 personas cada año, por un veneno. No es el vino, no es el whisky, que son drogas, ni la chicha de mi país, que también lo era, sino veneno, puro, mortal; es una droga", aseguró.

(AMPLIADA).