Colombia: Petro ordena detener los barcos rumbo a Israel tras zarpar uno cargado de carbón a pesar de prohibirlo

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado orden a la Armada Nacional de detener todas las embarcaciones que salgan con rumbo a Israel, después de que un barco cargado con carbón zarpara este jueves desde Ciénaga --en el mar Caribe-- a pesar de que prohibió la exportación de esta materia prima en agosto de 2024. "Volvieron a sacar un buque hoy lleno de carbón con destino a Israel. Un desafío a mi Gobierno. Le pido al ministro de Trabajo reunión urgente con los sindicatos del carbón", ha exhortado el presidente colombiano en un mensaje en X. Asimismo, ha solicitado un informe sobre cómo se están cumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas con la explotación de esta materia prima y los derechos de las comunidades indígenas, además de una reunión con las autoridades Wayúu y "otros pueblos afectadas por la explotación del carbón". Petro respondía así a través de X a una denuncia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien alertó de que fueron los propios trabajadores del sector en Riohacha quienes advirtieron de la salida del barco, que según Vessel Finder, ondea bandera de Malta y tiene prevista su llegada a Israel el 14 de agosto. "No sale una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y asumo mi responsabilidad", ha ordenado Petro en un acto con el alto mando militar. "No somos cómplices de genocidio", ha dicho. "Mientras estén tirando bombas contra gente inocente (...) Colombia no es solidaria. Se nos llenaría el alma de energía negra", ha zanjado Petro, quien en su día ya tuvo un desencuentro con su ahora exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, a quien acusó de ser "cómplice de genocidio" al permitir estos envíos.