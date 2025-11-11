Colombia.- Petro ordena una campaña militar contra las disidencias de 'Iván Mordisco' en el sureste de Colombia

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este lunes el lanzamiento de una campaña militar contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', en el departamento del Guaviare, en el sureste del país.

"Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares", ha señalado brevemente en su cuenta de la red social X.

En la operación, iniciada en la madrugada, están participando efectivos del Ejército y de la Policía colombianas, según ha indicado horas antes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En la misma plataforma, ha subrayado que se trata de un "contundente" operativo cuyo es acabar con las "estructuras narcoterroristas que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento".

Además, ha recordado la recompensa de hasta 5 millones de pesos (más de 1.100 euros) que ofrece el Ejecutivo colombiano a cambio de información que permita dar con el líder de este grupo armado, acusado de los delitos de terrorismo, homicidio "a persona protegida y líderes sociales", reclutamiento forzado y narcotráfico.