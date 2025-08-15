Colombia: Petro pide a Nicaragua entregar a exfuncionario

Se trata de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), exjefe de la dirección de inteligencia y cercano a Petro, acusado por la Fiscalía de instruir a directivos de la oficina local de desastres para que giraran millonarias sumas de dinero a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes (diputados), ambos en prisión, para lograr el trámite en el Legislativo de proyectos de ley del Ejecutivo.

"La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", manifestó hoy el Jefe de Estado, luego de que la prensa local divulgara un documento emitido por la Embajada en Managua en la que se le pedía al gobierno de Daniel Ortega que le concediera estatus migratorio a González en ese país, pese a ser prófugo de la justicia.

El Ministerio de Exteriores aseguró la noche del jueves que el documento fue elaborado por un funcionario de segundo nivel de esa Embajada, sin autorización y sin permiso.

El escándalo de los dineros entregados a congresistas para facilitar el paso de normas por el Congreso es una de las peores manchas sobre el gobierno de Petro, que como congresista de oposición durante más de tres décadas se dedicó a revelar actos de corrupción de los gobiernos de centro y derecha. (ANSA).