Colombia: Petro pide a Trump despertar del engaño

"Despierte Trump a la realidad y hablemos y le contaré muchas cosas que le interesan también, pero sin sus amigos mentirosos.

Ponga usted su gente seria, que lo cuida, yo pongo la gente colombiana y nos veremos en una hermosa isla llena de belleza natural y cultura y sin delitos y mucha franqueza, es hora de descansar de las mentiras", afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Petro volvió a lamentar que lo vincularan con el narcotráfico para incluirlo en la Lista Ofac del Departamento del Tesoro, al que suelen anexar a personas ligadas con grupos mafiosos y terroristas.

El jefe de Estado sostuvo que lo vincularon a ese listado, pese a no tener propiedades, salvo una vivienda que aún adeuda, y atribuyó esa decisión a sus opiniones y posturas frente a Israel y el respaldo de Washington.

"Solo por mis opiniones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el mundo sobre el genocidio en Palestina y ahora, los asesinatos sistemáticos en el Caribe y la amenaza de invasión que controvierten el derecho internacional", expresó Petro. (ANSA).