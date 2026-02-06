Colombia: Petro pide alejarse de gente con poder y cercanos al crimen

Gallón fue relacionado por autoridades de Estados Unidos y la Gran Bretaña de tener vínculos con la estructura criminal conocida como la Oficina de Envigado, para el envío de droga a esos países y fue condenado a tres años de prisión en 2010 por financiación a grupos paramilitares.

Desde 2015 fue incluido en la Lista Clinton, destinada a personas y empresas con nexos con el narcotráfico y el terrorismo.

En 2017 la justicia local le abrió una causa, junto a su hermano, por el crimen de Andrés Escobar y apuestas ilegales.

Fue arrestado en 2018 y al año siguiente fue dejado en libertad por vencimiento de términos, por decisión de un juez de Medellín.

El asesinato del zaguero de la selección colombiana ocurrió el 2 de julio de 1994 en Medellín. El crimen le fue atribuido a Humberto Muñoz Castro, conductor de los hermanos Gallón, que habían increpado al futbolista por la eliminación del equipo nacional de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos.

Muñoz Castro fue condenado a 43 años de prisión, pero solo purgó la cuarta parte de la pena. (ANSA).