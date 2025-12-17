Colombia: Petro pide despido de funcionarios de su embajada en Nicaragua

"Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos", decidió el jefe de Estado, en un mensaje en su cuenta de X.

Poco antes, la Cancillería anunció que ordenó a la Oficina de Control Disciplinario Interno abrir una investigación para "establecer las posibles responsabilidades" por parte del encargado de negocios de esa representación diplomática, dado que la Embajada ayudó a promocionar la festividad.

El pasado 11 de diciembre se organizó una fiesta en un lugar público de Managua bautizado como "Noche Vallenata Colombia", en ese lugar fue visto y grabado Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), acusado de delitos de corrupción y quien pidió y obtuvo asilo político en Nicaragua.

El escándalo alcanzó relevancia nacional luego que la prensa local difundió las imágenes de González en esa fiesta, en medio del juicio que se le sigue en Colombia por presuntamente ordenar la entrega de unos US$750.000 al expresidente del Senado Iván Name.

A eso se suman otros US$250.000 al expresidente de la Cámara de Representantes (diputados) Andrés Calle para facilitar el tránsito en el Legislativo de los proyectos de ley del gobierno. (ANSA).