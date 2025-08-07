Colombia: Petro pide parar con el mercenarismo colombiano

“He solicitado mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. Es también una trata de hombres convertidos en mercancías para matar. Tanta guerra quisieron dentro de Colombia, que al debilitarse la guerra en el país, la buscan fuera, donde nadie nos ha hecho daño”, dijo Petro en X.

Desde hace un año se discute en el Congreso colombiano una norma que prohíbe el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios, con arreglo a las normas internacionales que van en contra del contrato de militares en guerras ajenas.

Petro pidió además a la embajadora en Egipto, Ana Milena Muñoz, "averiguar cuántos colombianos murieron, se habla sin confirmar de 40. Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos.

¡No más patrones de la muerte!", exigió.

Para el mandatario colombiano "son asesinos" aquellos que "mandan jóvenes a matar y a ser muertos por nada".

Las versiones de mercenarios colombianos van en aumento, tras conocerse casos en Ucrania, en los cárteles de la droga en México, vinculados al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Mo‹se, y ahora en el conflicto en Sudán. (ANSA).