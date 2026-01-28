Colombia: Petro pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

"Bombardear a Caracas, la tierra de Bolívar, eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo; como Uribe, son iguales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense", expresó Petro, durante un acto público en Bogotá.

Para Petro la razón de su pedido recala en el hecho de que se trata de dos civilizaciones distintas, la estadounidense y la latinoamericana, pese a ser ambas de origen europeo.

“¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar! Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de Estados Unidos, esa marca es histórica y no se olvidará jamás. Y al paso de los tiempos no se olvidará que la primera ciudad latinoamericana bombardeada en la historia fue la ciudad de Bolívar, que era un libertador que ama a Washington", recalcó.

El próximo 3 de febrero Petro se reunirá en la Casa Blanca con Trump, luego de que ambos sostuvieron una llamada telefónica el pasado 7 de enero que aplacó las tensas relaciones entre los dos países.

Desde entonces se iniciaron los arreglos para el encuentro, en tanto que Petro sostuvo un encuentro con varios de sus antecesores quienes le pidieron moderar su lenguaje frente a Estados Unidos, el principal aliado del país. (ANSA).