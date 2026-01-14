Colombia: Petro plantea a Comisión de Relaciones Exteriores su posición ante EEUU

Petro "expuso ante la Comisión la importancia de mantener una agenda activa de diálogo, cooperación y construcción de consensos, en particular con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y en objetivos compartidos para la región", destacó Presidencia. Aseguró que durante el encuentro la Comisión "respaldó" la "visión" de una Latinoamérica como un "territorio de paz, vida y cooperación", además del valor a la "estabilidad regional" como parte de un proyecto de "integración", "fortalecimiento de los mecanismos multilaterales" y "respeto al derecho internacional". La reunión, a la que fueron invitados todos los ex presidentes y que declinaron asistir Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, tenía como propósito hablar sobre las relaciones del país con Estados Unidos, el entorno político regional actual y la situación de Venezuela. El Ejecutivo señaló que durante la sesión retiró su posición en temas de política exterior, como "la defensa irrestricta del derecho internacional, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la condena a cualquier acción que implique el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano". (ANSA).