Colombia: Petro prefiere por ahora no hablar del plan Trump

Es "un problema de discusión nacional, no me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer, no se puede imponer", afirmó el mandatario colombiano, durante un evento público de entrega de tierras a campesinos en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, norte del país.

Petro sostuvo que "si es posible desmantelar en Colombia pacíficamente el narcotráfico para que haya paz", al revelar que adelanta conversaciones en el extranjero con el denominado grupo criminal Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como El Clan del Golfo.

Las autoridades estiman que el Clan del Golfo tiene alrededor de 1400 integrantes, se formó en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín (noroeste) por ex paramilitares y narcotraficantes, y se ha irradiado a gran parte del país. Es considerado por las autoridades como una organización multicrimen, con un foco especial en el tráfico de drogas.

"Por tanto, estas conversaciones que se han iniciado y que deben tener una zona de concentración y que deben tener unos propósitos sociales, sí, en los territorios, pero también unos acuerdos jurídicos que se deben establecer con la Fiscalía", precisó Petro, que añadió que en caso de llegar a un acuerdo con esa organización para que se disuelva se podría "dar el primer anuncio a la humanidad de que un país se puede desnarcotizar", afirmó el mandatario.

Según el diario The New York Times, el presidente estadounidense habría ordenado al Pentágono la intervención de los militares en la lucha antinarcóticos, pero llevada lejos de sus fronteras y en territorios de otros países. (ANSA).