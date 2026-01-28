Colombia: Petro quiere hablar con Trump de libertad

"Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad, a ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la libertad y por la vida", afirmó el mandatario, durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se lleva a cabo hoy en Panamá.

Petro volvió a referirse, en su intervención, a la detención de Nicolás Maduro, al sostener que no es su defensor y pedir que sea juzgado o en su país o por un tribunal de las Américas.

"Yo no defiendo, como dice la prensa, a Maduro; digo que debe ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las tres Américas", recalcó.

Añadió que será imborrable para Latinoamérica y el Caribe el bombardeo sobre Caracas, propiciado por Estados Unidos para detener a Maduro, al reiterar que se atacó la "patria del Libertador".

"No queremos misiles sobre Caracas ni sobre ningún país de América, ni al norte ni al sur", reclamó Petro, que sostuvo que Latinoamérica y el Caribe son "centro de paz". (ANSA).