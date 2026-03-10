Colombia: petro rechazó racismo contra senadora indígena candidata

"Como presidente debo ser silencioso en la elección partidista de la ciudadanía, pero la Constitución me obliga a expresarme contra el racismo", afirmó el jefe de Estado al responder a una ciudadana que en redes sociales escribió: "Después de Francia Márquez (SIC) creo que sí podemos caer más bajo".

Petro respondió con un interrogante a la afirmación de la usuaria de esa red social al señalar que "¿Caer más bajo es abrir las oportunidades para toda la gente que configura un bello país llamado Colombia?" y preguntar si tener ascendencia indígena era caer bajo, cuando los aborígenes habitaban desde "60.000 años en las Américas ancestrales".

"Prácticamente todos los colombianos tenemos sangre indígena en nuestras venas y nos hacemos mal al negar esa realidad y peor si la negamos en el acceso a las decisiones democráticas. No construimos ni democracia ni nación así. ¿Quién le dijo que entre menos sangre indígena o negra tenga, es usted superior?: ¿Hitler?", afirmó el mandatario.

Sostuvo además que "la idea de una civilización occidental y blanca en América Latina" es un acto de destrucción de "la nación y de la paz" y añadió que el país "será grande si reconoce su diversidad".

Aida Quilcué, senadora indígena del departamento del Cauca (suroeste), quien ha sido objeto de un atentado contra su vida, secuestro y el asesinato de su esposo a manos del Ejército, será la fórmula vicepresidencial del candidato izquierdista Iván Cepeda. (ANSA).