Colombia: Petro renueva su apoyo a una asamblea constituyente

La defensa de Petro a su propuesta de realizar cambios a la Carta Magna se basó en dos argumentos: la afirmación de que será un tema que abordará el próximo gobierno y Congreso, y la explicación de los nueve puntos centrales de la iniciativa.

"La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva Presidencia de la República", señaló el mandatario en su cuenta de la red social X.

El trámite para llegar a una asamblea constituyente por el camino escogido por Petro y sus impulsores es largo y lleno de obstáculos.

La recolección de firmas necesita inicialmente el aval de la Registraduría Nacional, que luego revisará la validez de más de 2,5 millones de rúbricas.

De no haber problemas, la autoridad electoral emitirá un certificado que será llevado al Congreso, que decidirá si convoca o no a las urnas para el llamado al cambio constitucional.

En su mensaje de hoy, Petro dijo que la asamblea constituyente deberá abordar temas como la reforma al sistema de salud, de justicia, de aspectos puntuales de la política interna, cambios al modelo agrario, nuevas normas para hacerle frente al cambio climático y hasta la posibilidad de ampliar la autonomía regional, entre otros.

"Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses", expresó el jefe de Estado. (ANSA).