Colombia: Petro responde a críticas de Diosdado Cabello

"Planteo que en Cúcuta se instalé la coordinación de inteligencias entre Colombia y Venezuela, que sería muy importante para liberar al campesinado colombo/venezolano de grupos armados ilegales del narcotráfico", señaló el mandatario desde su cuenta de X.

De esta manera Petro le respondió a Diosdado Cabello, ministro de Justicia e Interior del chavismo, quien criticó que el mandatario colombiano propusiera a Donald Trump ese mecanismo para combatir el narcotráfico en la frontera entre Venezuela y Colombia.

"El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso en Washington a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el Ejército de su país y el de Venezuela enfrenten juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas. Yo no tengo tan buena memoria, pero esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año y nunca dio respuesta y ahora se va para Estados Unidos para decir que eso es idea de él. Hay gente rara en este mundo", afirmó Cabello, en su programa "Con el mazo dando".

Petro sostuvo que Cabello estaba equivocado porque "sí hubo operación articulada del gobierno venezolano contra el ELN por el Zulia y sí actuó el Ejército colombiano contra el ELN, desde el lado de Tibú. La coordinación la logró el ministro de Defensa (de Colombia, Iván, NDR) Velásquez con el general (Vladimir, NDR) Padrino", argumentó. (ANSA).