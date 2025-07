Colombia: Petro responsabiliza al ELN de romper las conversaciones de paz tras el secuestro de dos policías en Arauca

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha responsabilizado este jueves al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por romper las conversaciones de paz en medio de la violencia desatada en la región de Catatumbo y después de que la guerrilla se atribuyera el secuestro de dos policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) en el departamento de Arauca. "Ustedes al atacar a sangre y fuego a civiles de manera sistemática en Catatumbo, rompieron las conversaciones de paz con mi Gobierno", ha expresado en un mensaje publicado en la red social X en el que resalta que la Dijin "no hace Inteligencia", sino que "es un cuerpo adscrito a la Fiscalía para la investigación judicial". Petro ha explicado que el ELN depende del "mercado de las economías ilícitas", que hace a la guerrilla "competir con armas por el control de territorios". "Esos mercados ya no son manejados por nacionales sino por extranjeros organizados en mutinacionales del crimen", ha argüido. En este sentido, el presidente ha resaltado que el secuestro de los dos agentes "es una mala manera de terminar el ciclo de la insurgencia armada y revolucionaria de Colombia". "Se lo dije personalmente: hoy la contradicción fundamental es entre la vida y la codicia", ha precisado. Asimismo, ha advertido al ELN de que "los prisioneros son responsabilidad de la organización capturante". "Son ustedes los responsables de las condiciones físicas y sicológicas de las personas bajo su poder", ha sentenciado el mandatario. Esto se produce después de que la guerrilla se atribuyese el secuestro de Frankin Sley Hoyos Murcia, subintendente investigador criminal de la Dijin y el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza, que también forma parte de la institución. El ELN ha acusado a los agentes de llevar a cabo actividades de Inteligencia. Las conversaciones con el ELN fue una de las iniciativas estrella de Petro cuando llegó a Casa Nariño. Sin embargo, con el paso del tiempo el diálogo quedó roto debido a los ataque de la guerrilla, que reprochaba al Gobierno no estar cumpliendo con algunos de los precarios acuerdos que se habían logrado.