Colombia: Petro se queja por aportes UE a temas ambientales

El presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó este viernes que el tema de la cooperación medioambiental debe ser uno de los asuntos que se debería abordar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Europea (UE), que se llevará a cabo en la ciudad caribeña de Santa Marta, el próximo 9 y 10 de noviembre.

“Esa reunión, por supuesto, tiene una importancia estratégica y es convencer a la Unión Europea de tener una política independiente y centrarla alrededor de la superación de la crisis climática y no en la guerra, en la cual América Latina no está y no quiere estar”, afirmó Petro.

Lo hizo en el cierre de la V Reunión de Presidentes y Jefes de Estado de los ocho países amazónicos integrantes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se realizó hoy en Bogotá.

En su intervención, Petro se quejó de la manera como los países europeos han reducido la cooperación hacia temas como la protección de las selvas como el Amazonas. La “mala noticia es que los fondos europeos no llegan ni a la mitad de lo que llegamos nosotros (en Sudamérica, NDR) y de América del Norte nada”, lamentó el mandatario.

En el cierre de la reunión participaron, además de Petro, sus similares de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Bolivia, Luis Arce, así como la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.

Frente al tema, el mandatario brasileño dijo que “si los países ricos no quieren ayudarnos a mantener los bosque en pie, la selva en pie, nosotros lo haremos y les mostraremos que estamos actuando como gente adulta, como países serios, porque queremos preservar a la especie humana, no queremos salir en busca de otra planeta donde vivir”. (ANSA).