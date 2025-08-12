Colombia: Petro se refiere a dichos de Maduro sobre ejércitos

"Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado", afirmó el mandatario colombiano en su cuenta de la red social X.

Maduro dijo en la víspera que habría que "unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la fuerza bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo", en referencia a la zona fronteriza.

Los dichos de Maduro fueron interpretados en Bogotá como una invitación a la unión de fuerzas militares.

En ese orden, Petro aseguró que su orden es "articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero".

Añadió que sus instrucciones apuntan a una coordinación con los ejércitos de la región para esas luchas contra la criminalidad, "por encima de las diferencias políticas".

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, al ser consultado sobre la propuesta de Maduro dijo que "no me puedo anticipar a cosas que son hipotéticas" y resaltó que la "obligación" de las tropas "es garantizar la soberanía en nuestro territorio y emplear todas las fuerzas militares para neutralizar las amenazas que afectan a los colombianos, siempre buscando la cooperación internacional". (ANSA).