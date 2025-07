Colombia: Petro se refiere al juicio contra Álvaro Uribe

“Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea, y a la persona que la profiera”, señaló el jefe de Estado desde su cuenta de X, al referirse al juicio contra Uribe, cuyo fallo se conocerá el próximo 28 de julio, por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia.

El caso ha generado todo tipo de presiones, incluso de un congresista estadounidense nacido en Colombia, Bernie Moreno, quien acusó al país de usar el "sistema judicial como arma contra" Uribe, al sostener que "es un camino muy peligroso", en referencia a los aranceles anunciados por Donald Trump contra Brasil por el proceso a Jair Bolsonaro.

Petro señaló en su mensaje que "nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Alvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él, al juez de su caso y a la justicia en general", recordó.

Advirtió que "veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se han desatado. Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad", reclamó el mandatario, quien advirtió que es "enorme" la "cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado" por este caso.

(ANSA).