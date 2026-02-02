Colombia: Petro se reúne con Trump en Washington

Una llamada telefónica directa, de 55 minutos hecha el pasado 7 de enero, redujo las tensiones entre ambos mandatarios y fue la oportunidad para que Trump invitara a Petro a Washington.

En plena tensión, el presidente estadounidense le había arrebatado el visado a Petro y lo había incluido en la Lista Clinton, reservada a personas y empresas con vínculos con el narcotráfico.

La reunión no será pública, ni habrá rueda de prensa al final con los dos mandatarios, lo que le quita un poco tensión ante el temor de que Trump use ese espacio para sus señalamientos mordaces y Petro responda con su habitual firmeza.

Este lunes, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio dijo ser optimista frente al encuentro de los mandatarios. "esta visita representa el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia, Estados Unidos, pero también una relación global, una relación para el hemisferio de importancia vital", aseguró.

Villavicencio sostuvo que la comitiva colombiana abrazaba con "toda la positividad" el encuentro, que confió servirá para "relanzar" las relaciones entre los dos países.

La conversación entre el estadounidense y el colombiano debe girar en torno a tres temas centrales, definidos la semana pasada por Villavicencio y el secretario de Estado Marco Rubio: lucha contra el crimen organizado transnacional, seguridad regional, con énfasis en Venezuela, y las oportunidades conjuntas en materia económica.

Petro llegó en la madrugada de este lunes a la capital norteamericana, con una comitiva que incluyó a su canciller y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín; el presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; y la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda; entre otros.

Antes de subir las escalerillas del avión presidencial, el mandatario sudamericano pidió a sus compatriotas reunirse en las plazas públicas para hacer una "cadena de los afectos" e invitarlos a emanar amor.

"Porque finalmente nos protege es el amor y la protección entre nosotros mismos y las energías inteligentes que representan la luz y el hecho de que tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia", expresó el mandatario, en declaraciones a la televisión pública.

El candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda, favorito en las encuestas para suceder a Petro, llamó también a sus seguidores y en general al país a salir a las calles para apoyar a la distancia al Jefe de Estado, durante su cita con Trump.

Este no es el primer encuentro de Petro con un mandatario estadounidense. En septiembre de 2020, recién posesionado, visitó Washington y sostuvo un encuentro con Joe Biden, con quien tuvo una gran afinidad.

Su antecesor, Iván Duque (2018-2022) visitó la Casa Blanca en febrero de 2019 para hablar con Trump de lucha antidrogas y la presión política sobre Venezuela.

Juan Manuel Santos (2010-2018) se reunió con Barack Obama en 2016 para discutir sobre el posconflicto colombiano y el apoyo de Estados Unidos a la paz local; mientras que Alvaro Uribe (2002-2010) sostuvo más de una decena de reuniones con George Bush, con el foco puesto en temas de seguridad y el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países. (ANSA).