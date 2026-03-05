Colombia: Petro se ríe del disgusto por película y fotografía suya disfrazado

"Jajajajaja, no solicité participar, pero aparezco unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jamaicana que encantó a (el general venezolano Mariano) Montilla y Padilla al mismo tiempo", respondió Petro ante la avalancha de críticas sobre la fotografía, la presencia de Gooding Jr -señalado en su país por problemas judiciales relacionados con presunta violencia sexual- y el costo de la película en tiempos de crisis presupuestaria.

La cinta narra la vida del almirante Padilla, considerado uno de los héroes navales de la independencia de Colombia, vencedor de la batalla del lago de Maracaibo (1823) y cuya figura histórica Petro suele exaltar en sus discursos.

"No veo por qué algunos presidentes puedan dedicarse a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ, y yo no pueda ser actor o escritor, especialmente si es para elevar el arte audiovisual, investigar nuestra historia, resaltar el papel de las comunidades afro e indígenas en nuestra independencia y difundir el conocimiento de Colombia en el mundo", afirmó el mandatario.

Sobre Cuba Gooding Jr., ganador de un premio Oscar, el presidente comentó que mantuvo una conversación con su pareja, quien es "amiga de Robert De Niro". "Le mandé un saludo e invité a Colombia", agregó.

Las explicaciones de Petro coincidieron con un comunicado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que precisó que la película, cuyo costo está estimado en alrededor de 4 millones de dólares, recibió aportes tanto públicos como privados.

Según el MinTIC, los recursos estatales forman parte de una ley que promueve a las "comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales" y rinde homenaje póstumo al almirante José Prudencio Padilla, quien era afro e indígena.

La cartera TIC anunció que tanto el tráiler como un documental detrás de cámaras de la película, titulada "Padilla", se presentarán el próximo 16 de abril en el Festival de Cine de Cartagena. Agregó que, al igual que esta cinta, el Estado ha apoyado varias producciones locales, destacando la contribución del filme a la industria audiovisual nacional. (ANSA).