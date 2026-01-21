Colombia: Petro sin problemas para viajar a Washington, dijo la canciller

"El presidente no tiene ninguna imputación ni ningún expediente abierto en Estados Unidos ni en ningún país del mundo", resaltó la Ministra de Exteriores, en declaraciones a Noticias RCN.

Explicó que los viajes oficiales del mandatario requieren de una logística y preparación que incluyen hasta su desplazamiento a los lugares visitados. Petro no tiene visado para su ingreso a Estados Unidos, por decisión de Washington, que lo incluyó en la lista OFAC, a la que vinculan a personas vinculadas con narcotráfico o el terrorismo.

Señaló que en el marco de esa labor logística, el país está a la espera de que se retome desde Estados Unidos el tema del viaje de Petro, quien se entrevistará el próximo 3 de febrero con Trump en la Casa Blanca.

"Esta semana es un poco compleja, está la cumbre de Davos y la mayoría de los jefes de Estado están allí, entonces estamos pendientes ahí de que se retome el tema para avanzar", destacó Villavicencio. (ANSA).