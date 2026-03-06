Colombia: petro viajó a US$ para funerales de Jesse Jackson

Desde febrero, Petro había anunciado su participación en los funerales del reverendo Jackson, al que calificó de "gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos. Que se eleve su luz al universo y su energía nos acompañe"

De acuerdo con la agenda divulgada este viernes por Casa de Nariño, el mandatario tendrá reuniones de trabajo con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y con el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, entre otras actividades

El jefe de Estado regresará al país para participar de las elecciones legislativas, previstas para el próximo domingo, y posterior a ello viajará a Austria para participar de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas

El mandatario estará en Europa hasta el próximo 11 de marzo, en su reemplazo quedará como ministro delegatario el jefe de la cartera de Hacienda, Germán Avila (ANSA)