Colombia: Petro viajó a Washington con ilusión de un "pacto por la vida"

"Los espero el martes cuando esté reunido con el Presidente en todas las plazas públicas a hacer la cadena de los afectos, la certeza del amor, porque finalmente nos protege es el amor y la protección entre nosotros mismos y las energías inteligentes que representan la luz y el hecho de que tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia".

Así lo manifestó Petro, poco antes de partir la noche del domingo a la capital norteamericana para la cita que acordó con Trump el pasado 7 de enero, luego de sostener una llamada telefónica, que puso fin al estado de tensión entre ambos, que había escalado hasta los insultos y las amenazas.

Casa de Nariño, sede presidencial, precisó que la visita del mandatario se extenderá hasta el 5 de febrero e incluirá una serie de actividades en busca de mejorar las relaciones de los dos países. Semanas antes del viaje, trascendió que los temas de los que hablarán los presidentes será la lucha antinarcóticos y la situación de Venezuela.

Además de su reunión con Trump, el Jefe de Estado colombiano tendrá un encuentro en la Biblioteca Martin Luther King con miembros de la comunidad colombiana residentes en Washington.

También está previsto que participe en una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre temas medioambientales, así como reuniones con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y con congresistas republicanos y demócratas, además de un encuentro con gremios estadounidenses del sector del cacao en busca de nuevas oportunidades de negocios entre los dos países. (ANSA).