Colombia: Petro y eventual invasión de EEUU a Venezuela

En una respuesta a Eliécer Erlington Chamorro "Antonio García", uno de los máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Petro sostuvo que no acusó a esa organización del crimen de senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, al sostener que las investigaciones apuntan a que el asesinato fue ordenado por las disidencias de la Segunda Marquetalia, otro grupo guerrillero.

Petro recordó que el ELN y los disidentes "están en guerra abierta" contra su gobierno y en confrontación militar entre ellos en la zona de frontera de Colombia y Venezuela, y aseguró que "ambos grupos esperan una invasión de EEUU, lo cual sería de enorme torpeza, para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países. Construir una situación similar a la de Libia, Siria e Irak".

"Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EEUU presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica, en la antigua Gran Colombia, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos", afirmó el mandatario en X.

Washington ordenó un despliegue militar sin precedentes en el sur del Mar Caribe, para combatir en aguas internacionales a los traficantes que intentan llevar drogas a Estados Unidos.

Frente a toda esta situación, el mandatario colombiano le pidió a Venezuela "sacar los dos grupos de su territorio a fondo", sostuvo que "con la anuencia" de Nicolás Maduro se ha podido "golpear al ELN en la frontera con Norte de Santander" y añadió que "para el bien" de ambos países "no debe haber grupos armados binacionales, dirigidos por extranjeros, en nuestros territorios".

"Hay que juntar las inteligencias policiales de Colombia, EEUU, Europa, el mundo árabe, y Venezuela para combatir juntos por un territorio sin mafias y por pueblos liberados. Aún hay sectores progresistas que no saben que la mafia, el detritus del capitalismo, es una nueva esclavitud sobre los pueblos y le sirve al gran capital hasta que ellos quieran", aseveró Petro.

Señaló al jefe guerrillero del ELN en la frontera, Gustavo Aníbal Giraldo "Pablito", de no solo ejercer la violencia en esa zona, sino de obedecer "a los compradores de cocaína, que en general son extranjeros de Albania, Italia, México y algunos colombianos. Estas mafias se reúnen de manera confederada en el Medio Oriente y España y sus decisiones no tienen nada que ver con los intereses nacionales ni de Colombia ni de Venezuela", afirmó. (ANSA).