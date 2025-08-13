Colombia: Petro y Uribe se enfrascan en acusaciones

“Álvaro Uribe está lleno de veneno”, aseguró Petro que acusó a un “asesor” del gobierno de Uribe de instigar el asesinato hace más de dos décadas del periodista y humorista Jaime Garzón, un duro y afilado crítico de la política colombiana.

“Hoy hace 26 años asesinaron a Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno, y asigna como responsable al gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP”, cuestionó el jefe de Estado.

La Unión Patriótica fue un partido de izquierda de los años 80 sometido a un exterminio entre 1984 y 2016, al punto que 5733 de sus militantes o cercanos fueron asesinados o desaparecidos, de acuerdo a cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Petro acusó a Uribe de desconocer “el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”, luego de que el exmandatario asegurara en un mensaje de despedida de Miguel Uribe que “en la historia del magnicidio de nuestra Patria ha habido odios políticos y acciones criminales, pero estamos ante el caso excepcional del discurso presidencial, instigador. La instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuará la desaparición de la oposición”. (ANSA).