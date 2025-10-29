Colombia pide a Arabia Saudita “mediar” ante EEUU para detener ataques a narcolanchas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este miércoles a Arabia Saudita mediar para que Estados Unidos detenga los ataques a supuestas narcolanchas que dejan decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico.

El mandatario izquierdista lidera el rechazo a estas acciones de las fuerzas estadounidenses, con un saldo de 57 fallecidos hasta el momento, al considerarlas "ejecuciones extrajudiciales" contra jóvenes pobres que no frenan a los grandes capos del narcotráfico.

En una reunión en Riad con el príncipe heredero y dirigente de facto saudita, Mohamed bin Salmán, Petro solicitó a Arabia Saudita "mediar en el conflicto que se está desatando" para "detener esta masacre".

La intención es "buscar el diálogo" para que sea este "el mejor camino" y no el "de los misiles", dijo en un video compartido por la presidencia colombiana en la red X.

Petro visita Arabia Saudita, aliado de Washington en Medio Oriente, en el marco de un foro de inversiones para atraer capital con la presencia de jefes de Estado y otros líderes como Donald Trump Jr., el hijo del presidente estadounidense.

El mandatario republicano Donald Trump y Petro sostienen una guerra de palabras en redes sociales.

Trump llama a Petro "líder del narcotráfico" ante los altos niveles de producción de cocaína en Colombia y detuvo la ayuda económica a un país tradicionalmente cercano a Estados Unidos.

El presidente colombiano cuestiona si el despliegue militar en el Caribe tiene como único fin detener el narcotráfico o si Washington planea una "invasión" a Venezuela para quedarse con su petróleo.

En medio de estas afirmaciones, Washington impuso sanciones financieras a Petro, su esposa, su hijo mayor y al ministro del Interior colombiano cuando el país supera récords de producción de cocaína.

El izquierdista respondió que no dará "ni un paso atrás" y mantiene el pulso con Trump.

Después de Arabia Saudita, Petro viajará a Catar y Egipto para estrechar lazos comerciales.

