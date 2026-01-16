Colombia, piden a candidatos actuar con "especial responsabilidad" ante la prensa

La acción judicial tuvo origen por el contenido de su columna de opinión titulada "Alex y Abelardo", publicada el 11 de enero en revista Cambio y en el sitio online Los Danieles.

"Una democracia sin prensa libre es una democracia debilitada. Por ello, el uso del aparato judicial para silenciar opiniones o intimidar periodistas es incompatible con los valores democráticos y debe ser rechazado de manera categórica", expresó este viernes la FLIP.

Esta semana miembros del círculo cercano y del equipo de campaña del candidato anunciaron que recurrirían a mecanismos judiciales para que Bejarano rectificara algunos aspectos de su columna de opinión que "aborda cuestionamientos de interés público sobre la trayectoria profesional y el discurso político de Abelardo de la Espriella, en particular su relación con Alex Saab", actual ministro de Industrias de Venezuela.

La FLIP recordó que la campaña del aspirante derechista rechazó "el contenido de la columna" y calificó "varias afirmaciones como falsas o imprecisas", a pesar de que "la información utilizada por la autora se basó en fuentes, investigaciones y reportes previamente publicados por otros medios, periodistas e instituciones".

También planteó que entre 2008 y 2019 se reportaron 109 casos, de acuerdo a datos de la Fiscalía citados por la Fundación, en los que de la Espriella "era denunciante por los delitos de calumnia e injuria", varios de los cuales fueron archivados. (ANSA).