Colombia: Piden a la CIDH medida cautelar para jueza caso Uribe

Heredia fue objeto de una andanada de mensajes intimidatorios, amenazas, ofensas y descalificaciones por parte de seguidores de Uribe, incluso de representantes y legisladores de gobiernos extranjeros, en medio de un clima interno de alta polarización política.

"La realidad indica que en razón del cargo y de la sentencia proferida contra el expresidente Alvaro Uribe Vélez se ha puesto en desarrollo una andanada de desprestigio y difamación contra la aludida jueza mediante la formulación de epítetos inaceptables al tildarla de aliada de la insurgencia armada o de incondicional del actual gobierno como si la realidad no indicara que la decisión condenatoria se tomó en el contexto de un largo proceso penal", afirmó Antonio Suárez Niño, presidente Fasol.

El Fondo exigió que el gobierno emprenda "medidas urgentes y eficaces" para cuidar la integridad de la jueza y su familia, así como celeridad a la Fiscalía para que investigue las denuncias de la togada sobre los "hostigamientos y amenazas de que ha sido objeto. Esto no da espera".

Denunció además que "la violencia contra el poder judicial" es tal que en los últimos tres años cada nueve días se ha reportado un ataque contra jueces, fiscales y empleados judiciales, que ha llevado al registro de "1487 episodios consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas secuestros, amenazas y exilios", que tienen por objeto obstruir a la justicia.

"Estas son las razones de nuestra solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en un marco de innegable preocupación que implora la protección de la vida e integridad personal de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda y de su familia", urgió Fasol. (ANSA).