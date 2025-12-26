Colombia: Piden no generar alarma por primer caso de A(H3N2)

Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó que en el país hay tanto una circulación de virus como la influenza o los adenovirus cuyos contagios se elevan en las temporadas de lluvias.

La funcionaria señaló que la influenza es "altamente mutagénica", de manera que no es extraño la circulación del A(H3N2) subclado K, aunque en el caso reportado se trató de una patología importada.

"En este momento hay influenza estacional, H3N2 realmente se denomina por las proteínas que están en la superficie y cómo interactúan, pero realmente es un virus que ya hemos detectado, es un mensaje de tranquilidad para las personas de que no piensen que es una nueva pandemia o un nuevo virus", precisó Pava.

Recordó que desde hace más de 20 años, el INS ejerce, entre otras, una labor de "vigilancia en centinela de los virus respiratorios" y fue así que se detectó en Medellín el primer caso de A(H3N2) subclado K, en una persona que viajó a Estados Unidos, realizó un crucero y al regreso presentó un cuadro de fiebre, tos, congestión nasal y problemas respiratorios leves.

